Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato il migliore in campo dei partenopei nella sfida contro lo Sporting Braga, al netto del gol dello 0-1. Il calciatore, con un post su Instagram, ha voluto esprimere la sua gioia per la vittoria all’esordio in Champions League sui lusitani. Di seguito, il suo commento. “Lo spirito di un grande gruppo. Era importante partire con una vittoria”.