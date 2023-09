De Giovanni sconsolato: “Ormai è sparito il Napoli dell’anno scorso”

Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Sono triste il giorno dopo Braga perché ho nella mente il Napoli dell’anno scorso, la forza di quella squadra, i risultati di quella squadra. E io non vedo nulla dell’anno scorso. E’ vero che non è possibile che Garcia replichi il lavoro di Spalletti, ma vedere tale gap da un anno all’altro mi rende triste. Comincio a temere che ci sia un’incomprensione profonda tra la squadra e Garcia, credo che la squadra non abbia idea di cosa vuole l’allenatore”.