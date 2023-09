CdS – Garcia è stato escluso dal gruppo? L’episodio

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’1-0 del Napoli a Braga. Il quotidiano sportivo, tenendo conto del momento che sta vivendo Rudi Garcia, ha notato che al momento del gol tutti hanno esultato insieme tranne lui. Di solito, quando segna una squadra non sempre l’allenatore esulta col gruppo, ma questa volta il quotidiano sportivo lo ha sottolineato. Forse con l’obiettivo di destabilizzare l’ambiente o forse c’è davvero qualcosa che bisognerebbe approfondire. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli se ne è stato nella metà campo avversaria, ha aspettato (invano) Anguissa e Kvara; ha deciso di soffrire, con distanze eccessive tra i reparti; ha rischiato ma ha orientato la serata che (46′), ha consentito di togliersi un po’ di malinconia da dosso: i capitani non mollano mai e Di Lorenzo, un gladiatore elegante, sulla spizzata di Osi, l’ha sistemata all’incrocio e poi è andato ad abbracciare i compagni in panchina, in un mucchio dal quale – vai a capire se sia stato un caso oppure no – è rimasto escluso Garcia”.