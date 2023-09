CdS: “Due uno a Braga soffrendo cose disperate”

A Braga il Napoli porta a casa i 3 punti con tantissima fatica. Nell’impianto costruito in un ex cava di pietre, gli azzurri disputano un primo tempo brillante, anche sfortunato con traverse e pali colpiti da Victor Osimhen. Nel finale del primo tempo arriva finalmente il vantaggio e questo fa ben sperare. Speranza vana: nel secondo tempo ritorna il brutto Napoli delle sfide di Lazio e Genoa. Il pari è l’immagine di una serata diventata triste, poi l’autorete consegna i 3 punti. Ecco la disamina del Corriere dello Sport.

“Due a uno a Braga, soffrendo cose disperate, sbagliando tanto – in attacco, in difesa – producendo parecchio, anche etti di panico, perché è stata dura, anche durissima, in un’ora e mezza piena, come sempre di paradossi, con chanches bruciacchiate, un calcio ancora approssimativo e una difesa d’altri tempi per uscire dal tunnel nel quale il Napoli e Garcia stavano finendo proprio al minuto ‘95 (in realtà il centesimo), sull’ennesima sciagurata leggerezza”.