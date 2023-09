CdM – Il Napoli riparta dalla vittoria in Portogallo: l’analisi

La vittoria in Champions del Napoli porta una ventata di aria fresca tra i tifosi. Da questo momento di luce la squadra deve ritrovare la sua forza e credibilità per tornare a splendere. Il Corriere del Mezzogiorno ha così analizzato e commentato la vittoria europea degli azzurri:

“Ora il Napoli e Garcia possono guardare con un po’ più di ottimismo alla trasferta di domenica a Bologna, per poter ripartire anche in campionato. L’abbraccio a Di Lorenzo dopo il gol dell’1-0 è un chiaro segnale di come la squadra sia sempre compatta. Da Braga si torna con qualche certezza in più”.