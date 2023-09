Calamai: “Non sono sorpreso dalla vittoria del Napoli. Va messo in discussione prima di tutto De Laurentiis”

Luca Calamai, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio.

“Non sono sorpreso della vittoria del Napoli, mi aspetto faccia una grande Champions. Non è mai facile giocare in Champions e vincere in trasferta. Bisogna togliere dalla testa il Napoli dell’anno scorso, quella squadra non esiste più. Il Napoli ha bisogno di vincere, deve ritrovare la fluidità di risultati che in questo momento sta mancando. Hai bisogno di risultati che ti danno entusiasmo e serenità. A Napoli non sono contenti dell’inizio di stagione, non tanto della partita di ieri. Non va però messo in discussione solamente l’allenatore, ma anche il Presidente. Ha chiuso il ciclo Spalletti e Giuntoli e lo ha fatto con sue scelte, quindi va messo in discussione prima di tutto De Laurentiis”.