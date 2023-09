L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma in onda su TMW Radio. L’ex calciatore ha parlato della sfida di ieri sera tra Napoli e Braga, vinta dagli azzurri grazie ad un autogol di Niakatè. Queste le sue parole: “Il Napoli che abbiamo visto ieri sera non mi ha convinto, menomale che sono arrivati i tre punti. C’è qualcosa che non mi convince per quello che si avverte tra l’allenatore ed i suoi calciatori”.