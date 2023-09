Auriemma: “La colpa è anche della squadra, non solo di Garcia, vi dico”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato così ai microfoni di Tele A la vittoria degli azzurri nel match Braga-Napoli di ieri sera. Ecco cosa ha dichiarato:

“Se fosse solo colpa di Garcia il problema sarebbe stato già risolto. I calciatori prenderebbero il sopravvento. Ma non è così. Intanto si sbagliano troppi gol, pure ieri nel primo tempo si è creato tanto. L’allarme è anche per le occasioni concesse agli avversari e non possiamo attribuire tutte le responsabilità a Juan Jesus, che pure fa errori, ma è l’applicazione del modulo perché con quella distanza se ti chiami Juan Jesus o Kim vieni infilato. Bisogna aspettare per vedere se ci saranno miglioramenti”.