Ap. Hincapié rivela: “Il Napoli era interessato a lui, poi nessun contatto”

Manuel Ramon Sierra, agente del difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del suo assistito. Ecco cosa ha dichiarato sulla trattativa col Napoli:

“Il Napoli è stato fra i club interessati a lui. Non tanto dopo il cambio di allenatore, piuttosto prima. Quando c’era Spalletti, negli ultimi due anni, gli azzurri sono stati molto interessati, mi hanno chiamato. Anche prima che prendessero Kim. Alla fine hanno preso lui che ha avuto un rendimento bestiale. Con l’arrivo di Garcia non abbiamo più avuto interesse da parte loro, vedremo se in futuro Piero potrà approdare in Serie A”.