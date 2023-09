Repubblica – ADL ha una certezza: il gruppo c’è ed è compatto

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosu sulla partita di ieri sera contro il Braga per la prima notte di Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la partita ha dato una grande conferma al patron azzurro Aurelio De Laurentiis. L’abbraccio di gruppo dopo il gol di Di Lorenzo dimostra che la squadra è compatta e pronta a superare questo momento no per tornare a splendere. Questo quanto evidenziato dal quotidiano:

“Ma De Laurentiis temeva soprattutto una crisi di rigetto della squadra nei confronti di Garcia ed era questo il dubbio principale che il presidente è riuscito tutto sommato a togliersi, davanti alla tv. Lo spogliatoio è unito e nel secondo tempo in Portogallo gli azzurri hanno saputo stringere i denti anche con umiltà, per portare a casa dopo un finale da brividi una vittoria doppiamente preziosa”.