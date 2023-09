Verso Bologna-Napoli, differenziato per un calciatore rossoblù

Il Bologna, con un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito, ha reso noto che sono stati ripresi gli allenamenti in vista del match Bologna-Napoli. Tutti disponibili per Thiago Motta secondo il report odierno, ad eccezione del nuovo acquisto Alexis Saelemaekers, che ha svolto lavoro differenziato in campo. “Sono ripresi stamattina gli allenamenti della squadra verso Bologna-Napoli di domenica. I rossoblù hanno svolto lavoro atletico ed esercitazioni di possesso palla. Differenziato in campo per Alexis Saelemaekers”.