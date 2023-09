Trevisani durissimo: “Squadrone? Ma dove? Anguissa e Lobotka osceni”

Riccardo Trevisani, noto telecronista e giornalista, è intervenuto durante una diretta Twitch di Fantacalcio.it. Tra le tante domande che gli sono state poste, ce n’è stata una sul Napoli che ha dato via a un duro sfogo del giornalista.

Ecco le sue parole: “L’anno scorso ho sentito più volte la frase ma come fa il Napoli a perdere lo scudetto con quello squadrone? Ma quale squadrone. Mario Rui, Lobotka, Anguissa. Ve li ricordate prima di Spalletti questi giocatori? La carriera di Anguissa è quella di un calciatore cercato dai tifosi del Fulham perché sono arrivati ultimi in Premier League. Senza Spalletti è andato con il Camerun ai Mondiali e ha fatto tre partite oscene”.

Poi Trevisani ha continuato: “Oggi sta rifacendo partite oscene perché è un giocatore normale così come Lobotka che Spalletti ha reso fenomeni. Ma non sono fenomeni. La rosa del Napoli non è per niente la più forte. Spalletti l’ha resa la più forte. Mettiamocelo in testa questa cosa. Sento in giro Napoli favorito per lo scudetto. Ma di che? Napoli favorito con Spalletti ma con Garcia non lo è. Le mie favorite sono Inter e Juventus. Ribadisco la mia griglia scudetto: Inter, Juventus, Milan e poi viene il Napoli”.