Sky – Le ultime di formazione di Braga-Napoli. Natan titolare, ballottaggio Mario Rui-Olivera

Oggi alle ore 21 andrà in scena Sporting Braga-Napoli, prima delicatissima partita della Champions League 2023-24 degli azzurri. Sfida che potrebbe coincidere con l’esordio di Natan con la casacca partenopea. Infatti, secondo le ultime di formazione di Sky il brasiliano potrebbe partire titolare al fianco del recuperato Amir Rrahmani. Sarà ancora ballottaggio tra Mario Rui e Mathias Olivera, con il portoghese favorito per una maglia da titolare. A centrocampo nessuna novità per Rudi Garcia. In attacco invece, Matteo Politano è favorito per partire dall’inizio.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia