Napoli-Udinese, alle 15 parte la vendita libera per i non possessori di Fidelity Card

Oggi alle ore 15 partirà la seconda fase della vendita dei biglietti del match del 27 settembre Napoli-Udinese, ovvero quella libera e per i non possessori di Fidelity Card. Questa terminerà in occasione del fischio d’inizio del match, ovvero fino ad esaurimento di tagliandi. Per quanto riguarda i prezzi, si parte dal costo di 20 euro per le curve inferiori. Di seguito, il prezziario.

Vendita Libera CURVE INFERIORI 20 € CURVE SUPERIORI 35 € DISTINTI INFERIORI 45 € DISTINTI SUPERIORI 60 € TRIBUNA NISIDA 75 € TRIBUNA POSILLIPO 110 €