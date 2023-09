Modugno: “Osimhen non si vede. Zero partecipazione, dà poco al Napoli”

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, ha parlato del brutto momento che sta passando il Napoli.

Ecco le sue parole: “Se credo che esista anche un certo grado di responsabilità da parte dei giocatori, recalcitranti nel recepire i dettami di mister Rudi Garcia? L’impegno della squadra c’è tutto, questo è indubbio. I ragazzi ci mettono la faccia e su questo non possiamo nutrire perplessità. Il differenziale con l’anno scorso non può essere solo la cessione di Kim Min-jae. La squadra, in questo momento, sembra avere meno soluzioni e magari anche meno entusiasmo”.

Poi Modugno ha continuato: “E’ una squadra meno convinta ma ci può stare, perché i cambiamenti non sono facili. Victor Osimhen limitato dal Genoa, che ha non gli ha concesso profondità? Globalmente, si è visto poco Osimhen. Il segnale che denoto di più è la scarsa partecipazione alla manovra. Questo calcio molto verticale non dico che lo abbia impigrito, ma evidenzia la sua tendenza ad andare sempre in profondità. Giocatori così, quando inizi a conoscerli, li affronti in modo diverso. Osimhen partecipa meno alla manovra, quando Spalletti lavorava tanto per coinvolgerlo. In questo momento, Osimhen ti dà poco: riceve poco dai compagni, ma restituisce anche poco”.