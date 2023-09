Jacobelli: “Perché Garcia ha smontato il giocattolo perfetto di Spalletti?”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito del rendimento del Napoli di Rudi Garcia.

“La domanda che ci poniamo è perché il tecnico successore di Spalletti ha smontato il suo giocattolo perfetto? Ogni allenatore deve avere le sue idee, ma se arrivi a Napoli e hai la fortuna di allenare una squadra Campione d’Italia, con il capocannoniere del campionato e un giovane georgiano esploso, come ti viene in mente di toccare questi meccanismi? Parti con quei principi, poi se vuoi cambi in corso d’opera. Il centrocampo poi è cambiato, Lobotka non è più il faro del gioco e Anguissa non è lo stesso. È normale che in settanta minuti il Napoli non fa un tiro in porta?”