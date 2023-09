Gazzetta – Napoli, svelato il motivo del ritardo nell’arrivare in Portogallo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela il motivo che ha provocato il ritardo del Napoli nell’arrivare in Portogallo.

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “L’aereo charter che doveva arrivare da Milano a Capodichino ha fatto ritardo, trovando poi gli slot occupati per atterrare e ripartite, costringendo così Garcia e i suoi ragazzi a ritardare la partenza per il Portogallo di tre ore, così come la conferenza stampa di vigilia, inizialmente prevista per le 19:50 e alla fine cominciata alle 22.30 italiane”.