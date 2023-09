Garcia: “Ci serve cazzimma, la Champions League è un altro libro. Ho parlato con Kvaratskhelia”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, per parlare della delicata sfida di stasera allo Sporting Braga e non solo. Queste le sue dichiarazioni.

“Voglio un Napoli continuo nella partita. La Champions League è un altro libro, è totalmente diversa. Ci sono solo 6 partite quindi bisogna iniziare bene, con 3 punti sarebbe un ottimo inizio e veniamo qua per vincere. Serve cazzimma, l’abbiamo avuta sullo svantaggio a Genova. Ci servirà per essere più efficaci davanti, prendiamo poco la porta. In difesa questa cazzimma serve dall’inizio e non solo per un tempo. De Laurentiis? Io sono sereno e tranquillo, chiedete a lui. Kvaratskhelia? Ho parlato con lui, sa che ha sbagliato, ma l’importante è che non sia nervoso”.