Da Bologna – Domenica un Dall’Ara gremito contro il Napoli: il dato sui biglietti

Domenica 24 settembre alle ore 18, si giocherà Bologna-Napoli, partita valida per la quinta giornata di Serie A Tim. Un match non semplice, visto il valore degli avversari. Soprattutto, i rossoblù potranno contare fortemente sul supporto dei propri tifosi. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna infatti, lo stadio Renato Dall’Ara si preannuncia infuocato per la sfida. L’ultimo dato relativo ai biglietti segna 24mila. Dunque, si preannuncia un ambiente bollente per gli uomini di Rudi Garcia.