Chiariello: “Per arrivare ai quarti, il Napoli deve vincere il girone. In caso contrario, uscirà”

Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 per parlare della sfida che aspetta il Napoli stasera contro il Braga. Il match, con cui gli azzurri esordiranno in Champions League, è già una sfida decisiva.

Di seguito le sue parole: “Se arriviamo secondi al girone – ha detto il giornalista ai microfoni di Canale 21 – agli Ottavi di Finale usciamo, perché le più scarse avversarie possibili si chiameranno Atletico Madrid, PSG, Barcellona. Quante chance ha il Napoli, contro di loro? Poche”.

Poi Chiariello ha continuato: “Se, invece, vince il girone Garcia può vedersela con compagini come Siviglia e Lipsia, ovvero squadre forti, sì, ma abbordabilissime. Per questo, andare a vincere a Braga è già fondamentale per puntare ai Quarti. Braga è terza fascia, non è APOEL o La Valletta: non dimentichiamolo. Sulla carta, il è Napoli più forte, ma lo era anche del Genoa. Se vuole vincere il girone, non può ripetere partite come che facemmo in passato contro Stella Rossa o Genk. La luce riaccesa in venti minuti a Genoa è una una luce fatua, effimera o rivedremo il vero Napoli? Il Napoli è forte, questo è certo”.