CdS – ADL vuole ricevere segnali di ripresa da Garcia: settimana decisiva per fare valutazioni

Per tutta la settimana Rudi Garcia sarà osservato speciale di Aurelio De Laurentiis. Dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio in casa del Genoa, il presidente vuole segnali di ripresa da parte della squadra e dell’allenatore.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico francese è chiamato a vincere e convincere, affinché la sua presenza sulla panchina del Napoli non venga messa in forte discussione.

Il primo test da superare sarà quello di questa sera in Champions League contro il Braga: vietato perdere.