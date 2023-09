Bigon: “Il Napoli dell’anno scorso è irripetibile. È troppo presto”

L’ex ds del Napoli Riccardo Bigon è intervenuto a Radio Crc per parlare del club partenopeo, ricordando il suo passato.

Ecco le sue parole: “Il Napoli in cui ho lavorato io? All’inizio dei percorsi i primi passi sono i più sentiti. Quello che è successo l’anno scorso credo sia irripetibile o quantomeno non confrontabile con quanto fatto da noi precedentemente. Il nostro cammino in Champions? Sono stati momenti belli, ma anche una delle più grandi delusioni. Sembrava alla nostra portata il passaggio del turno col Chelsea”.

Poi Bigon ha continuato: “Ma anche quello fu uno dei tanti passaggi nella presa di consapevolezza di questa squadra che oggi è da tanti anni consecutivi in Europa. Sarebbe una noia vincere sempre. Se la Champions può dare la scossa al Napoli? È molto difficile dirlo perché siamo solo ad inizio stagione. In questa fase non è il momento di tirare le somme. La ripresa dopo una stagione esaltante come quella dell’anno scorso sarebbe stata complicata. Non è semplice mantenere le motivazioni e l’adrenalina che avevano accompagnato la stagione scorsa, però è troppo presto”.