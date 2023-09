Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dichiarato nel corso di Pressing: “Juventus da primo posto? No, non c’è paragone con l’Inter. Ha fatto 72 punti lo scorso anno, ha venduto un sacco di giocatori e ha comprato solo Weah che non gioca. Tecnicamente è una squadra nettamente inferiore a Napoli, Inter e Milan non in quest’ordine. Poi nel calcio può succedere di tutto ma chi dice che la Juventus è da Scudetto dice una balla”.