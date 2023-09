Marolda: “Garcia se continua con questa presunzione, durerà poco a Napoli”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a Il Bello del Calcio: “Napoli in questo momento è divisa: una parte dei tifosi vorrebbe mandare via Garcia, l’altra vorrebbe aspettarlo. Io sono dalla parte di chi dice debba andare via, ma deve pensare a ciò che ha fatto e non ha fatto e trovare dei correttivi. Se continua con questa presunzione, dimostrata fin da quando è arrivata, durerà veramente poco sulla panchina azzurra. Il Napoli per difendere lo Scudetto, doveva prendere un centrale di difesa forte per compensare la partenza di Kim Min-jae. Oggi come oggi, in attesa del rendimento dei nuovi in Italia, il Napoli si è indebolito”.