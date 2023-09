GdS – Zielinski ancora non rinnova, ci pensa Giuntoli per il 2024

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Piotr Zielinski sarebbe un obiettivo della Juventus per il prossimo anno. Il polacco non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 e a gennaio potrà accordarsi con chi gli pare. Giuntoli, che lo conosce bene, starebbe pensando a lui per rinforzare il centrocampo dei bianconeri ma non sarà una cosa semplice. Tutto comunque dipenderà dal rinnovo o meno con gli azzurri e dalla volontà del centrocampista di approdare ad una storica rivale del Napoli.