CdS – Napoli, c’è delusione per le scelte tecniche di Garcia: le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando l’ultima gara di Campionato contro il Genoa. Secondo quanto riportato dal quotidiano c’è un calciatore azzurro deluso dalle scelte tecniche di Garcia, ovvero Giovanni Simeone. Questo quanto evidenziato:

“Se Kvara a Genova non è stato particolarmente felice di uscire in piena rimonta e con 8 minuti ancora da giocare, è molto probabile che Giovanni Simeone non abbia fatto salti di gioia. Già, del resto è difficile saltare da seduti: l’immagine di lui in panchina a Marassi che guarda l’ingresso di Zerbin e l’assalto finale dei compagni con il Genoa, la sua ex, la sua prima squadra italiana, ha fatto il giro dei social”.