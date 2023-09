CdM, Garcia valuta Cajuste al posto di Anguissa per Braga-Napoli

Archiviato il cocente pareggio contro il Genoa, gli azzurri di Garcia sono pronti per il loro debutto in Champions League. Domani sera, il Napoli affronterà il Braga nella gara d’esordio della fase a gironi. In vista del match di domani, vi sono alcune novità di formazione che Garcia sta vagliando. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Oltre a Politano, un’altra opzione che valuta Garcia per il debutto in Champions è Cajuste, uno degli uomini che ha cambiato la partita di Genova. L’allenatore francese gli ha chiesto d’inserirsi tra le linee, così Cajuste ha messo lo zampino in entrambi i gol. Anguissa è un leader, Garcia lo conosce dai tempi dell’ Olympique Marsiglia ma è parso nelle ultime partite non al massimo della condizione”.