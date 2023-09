Caputi su Kvara: “Reazione sbagliata, deve stare zitto e uscire dal campo”

Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto nel corso di ‘Il Bello del Calcio’: “L’identità ha caratterizzato il Napoli di Spalletti, questo non appartiene a nessuno dei due per come affronta le partite. Si parla sempre dell’allenatore, ma anche i calciatori non mi stanno piacendo. Nelle ultime due gare sono state fatte delle giocate che nello scorso anno non si provavano. Reazione di Kvara? Deve stare zitto e uscire dal campo. L’atteggiamento lo cambierei in generale, troppo pessimismo visto che sono state fatte solo 4 partite. Bisogna considerare anche che esistono le avversarie, il Napoli certamente è stato studiato ed era impensabile riproporre lo stesso gioco dell’anno scorso. Il mercato per me è stato intelligente e fatto da squadra senza debiti, ha già iniziato un processo di rinnovamento e può essere potenzialmente più forte dell’anno scorso”.