Come previsto la conferenza stampa di Rudi Garcia e Mario Rui è stata posticipata per il ritardo del volo che avrebbe dovuto portare gli azzurri quest’oggi in Portogallo. Inizialmente programmata per le 18:50 (ora locale), avrà luogo alle 20:00 per i problemi tecnici avuti dall’aereo. Secondo quanto riportato da Radio Marte la nuova partenza da Napoli è prevista le 16:30.