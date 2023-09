Bordi: “Il Braga è davvero forte, ma il Napoli ha tanti campioni”

Gabriel Bordi, ex calciatore di Napoli e Braga, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match di Champions Braga-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Braga è molto forte, il migliore degli ultimi 10 anni. Jorge conosce molto bene i suoi calcatori, ed ha creato una squadra molto competitiva. Ha trovato i segreti giusti per portare questa squadra ai livelli Champions, guadagnandosi i gironi. Per il Napoli, l’anno scorso, Spalletti ha fatto qualcosa di spettacolare. Ha segnato tanto ed ha vinto lo scudetto con superiorità, praticando un gioco davvero incredibile. Un pronostico? Secondo me vince il Napoli per 3-1, perché è una squadra che è tra le più forti al mondo in questo momento. Ha calciatori importanti come Osimhen, Kvaraskhelia, Lobotka, Anguissa… sono tutti calciatori tra i migliori al mondo e giocano tutti nel Napoli”.