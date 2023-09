Accessori BDSM di base necessari per un’esperienza sessuale piacevole

Se la vostra vita sessuale è noiosa e volete dare un po’ di pepe, il BDSM è la strada da percorrere. Il BDSM, che significa Bondage, Disciplina, Sadismo e Masochismo, ha salvato molte vite sessuali e ha portato tanta eccitazione. Tuttavia, se siete alle prime armi, avete bisogno di accessori per esplorare il mondo del BDSM.

Questi giocattoli aumentano i momenti di gioco tra i partner, potenziando le sensazioni sensuali del dominante e del sottomesso. La costrizione, la legatura e lo stuzzicamento sessuale sono tutte forme di BDSM che possono essere utilizzate per stabilire e mantenere il dominio su uno o più partner. Di seguito sono elencati alcuni degli accessori di base che è necessario avere.

Benda

Le bende sono gli accessori BDSM più semplici ed economici; pertanto, ogni dominatore dovrebbe farne scorta. Indossare una benda o limitare in altro modo i sensi è un’esperienza eccitante. Tutte le sensazioni vengono amplificate, rendendo molto più piacevole qualsiasi cosa il vostro amante faccia a voi (o voi a loro) mentre siete bendati.

Scegliete una benda di morbido raso che vi permetta di regolare la tensione. Le uniche misure di sicurezza da seguire sono quelle di rendere la benda facile da rimuovere e di tenere il partner accecato lontano da oggetti appuntiti o fiamme. È possibile ridurre ulteriormente il rischio utilizzando dei vincoli per mantenere il sottomesso in posizione.

Nastro bondage

Il nastro per bondage è uno dei migliori articoli per la contenzione nel catalogo BDSM e sicuramente piacerà a tutti gli appassionati di kink. In particolare, i principianti. Il nastro per bondage è un metodo affidabile per legare insieme persone o oggetti. Il nastro bondage, per chi non lo sapesse, è una striscia di PVC usata per fissare insieme parti del corpo come braccia, gambe e seni.

Aderisce solo a se stesso e non danneggia la pelle perché è magico. Quindi, il nastro bondage è sicuro da usare senza preoccuparsi di lacerazioni della pelle o altre conseguenze dannose, ma è anche abbastanza robusto e difficile da rompere senza un paio di forbici.

I dildo

Naturalmente, i dildo sono giocattoli sessuali fallici che si possono inserire nella vagina o nell’ano di una donna. Alcuni di essi sono dotati di vibratori incorporati e sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni. Essendo utilizzati in almeno un orifizio (e spesso in più), i dildo possono essere utilizzati con diversi compagni di gioco. I dildo sono ottimi per i kinksters che amano la penetrazione, sia che la domme ne usi uno per immobilizzare un sub, sia che il sub sia costretto a usarne uno sul suo dom. I dildo individuali possono essere usati per la masturbazione o la penetrazione con l’assistenza di un partner. Con l’aggiunta di un’imbracatura, i dildo diventano fantastici giocattoli per i rapporti anali e vaginali.

Manette

Sebbene le manette richiedano uno sforzo maggiore rispetto al nastro adesivo per il bondage, con l’esperienza possono diventare giocattoli BDSM essenziali. Come suggerisce la parola “manette”, possono essere usate per trattenere gli arti di un submariner in modo che non si muovano troppo durante le sequenze più intense.

Si possono usare per fissare un sub a un tavolo, a una sedia o alla spalliera del letto. Per quanto riguarda le manette, i kinkster hanno l’imbarazzo della scelta. Le manette di qualità sono imbottite e comode da indossare. Sono regolabili grazie alla chiusura in velcro e alla fodera in pelliccia sintetica.

Lubrificante

Se non siete ancora pronti a impegnarvi con i dispositivi BDSM, investite almeno in un lubrificante di alta qualità. Se volete massimizzare il piacere e ridurre il disagio, la lubrificazione è essenziale per il vostro set di strumenti kink. Il lubrificante facilita la penetrazione, prolunga la durata ed elimina l’attrito. Dovete tenere in grande considerazione la sicurezza del lubrificante e il piacere che ne ricaverete, perché verrà assorbito dal vostro corpo.