Napoli-Udinese, slitta la vendita libera: i dettagli

La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato il rinvio per la vendita libera di Napoli-Udinese. Ecco la nota del club: “SSC Napoli comunica che, in attesa delle determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, l’inizio della Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Udinese del 27/09/2023 è posticipata a data e orario da destinarsi. A partire dalle ore 12:00 di oggi Lunedì 18 settembre 2023 proseguirà la vendita dei biglietti, con obbligo di Fidelity Card ( Fan Stadium Card), secondo le modalità e con i prezzi scontati previsti in Fase 1”.