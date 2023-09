GdS, la contraddizione di Garcia prima e dopo il Genoa

La Gazzetta dello Sport in edicola si è soffermata sull’antinomia delle versioni date dal tecnico Rudi Garcia, prima e dopo la gara contro il Genoa. La Gazzetta scrive: “Sabato sera, dopo il deludente pari di Genova, Garcia ha sostenuto che è difficile anche per i grandi club concentrarsi prima di una gara di Champions, dopo aver detto in vigilia da Castel Volturno di pensare al Genoa come l’unica partita importante”.

“Per le statistiche comunque nella passata stagione il Napoli di Luciano prima delle 10 gare disputate in Champions- dalle 6 del girone alle 4 a eliminazione diretta- ha vinto per 9 volte consecutive e soltanto in aprile, quando la squadra accusò problemi fisici e qualche infortunio- ha pareggiato una gara: 0-0 contro il Verona in casa. Fu l’eccezione, ma la regola era vincere”.