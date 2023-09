Fassone: “De Laurentiis gestione corretta e coerente, è stato bravo”

Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A soffermandosi sulla gestione Aurelio De Laurentiis.

Questo quanto dichiarato: “Io sono stato al Napoli dal 2010 al 2012, ci fu la prima Champions e la prima vittoria della Coppa Italia. De Laurentiis è stato bravo a non fare mai il passo più lungo della gamba, magari ha fatto aspettare questo scudetto anche qualcosina in più ai napoletani, ma ha avuto una gestione corretta e coerente, per di più al Sud, dov’è più difficile fare calcio”.