Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo account Facebook in merito alla situazione del Napoli: “Volere bene al Napoli significa muovere critiche costruttive nella speranza che le cose possano migliorare. Raccontare sin dal ritiro precampionato che tutto andava bene, significa esattamente il contrario. Il racconto del tutto va bene, non critichiamo altrimenti non siamo tifosi, fatto per misteriosi interessi personali, significa, questo si, volere poco bene al Napoli”.