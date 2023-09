Tuttosport – L’invito dei tifosi del Napoli a fine gara

Il pareggio del Napoli a Genova contro i rossoblù ha avuto il sapore di una sconfitta. Non basta, ovviamente, aver rimontato. Tanta è la preoccupazione nei confronti dei ragazzi di Garcia. I tifosi del Napoli, come sempre, hanno invitato i tifosi a fare di meglio. Ecco cosa ha scritto a riguardo Tuttosport: “Non bastano al Genoa due gol di vantaggio per conquistare la prima vittoria casalinga complice un Napoli prima impalpabile e poi, nel finale, capace di rimontare per conquistare un pareggio che non è piaciuto affatto agli oltre duemila tifosi partenopei presenti al Ferraris. I tifosi ospiti infatti al triplice fischio hanno salutato i proprio giocatori invitando a tirare fuori gli attributi”.