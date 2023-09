La prima vittoria in questo campionato della Roma assume dimensioni clamorose, sia per i giallorossi che per il malcapitato avversario.

All’Olimpico, l’Empoli viene travolto con il pesantissimo risultato di 7-0, al termine di una gara senza storia dal primo all’ultimo minuto.

I toscani si fanno gol praticamente da soli in più di un’occasione, i giallorossi ne approfittano e trasformano il successo in una goleada.

Doppietta per Paulo Dybala, primo gol in giallorosso per Renato Sanches e Romelu Lukaku, prestazione monstre di Bryan Cristante e brilla pure il subentrato Andrea Belotti.

Inizia la stagione della Roma e di José Mourinho, che schiera la LuPa (Lukaku e Dybala) trovando reti da entrambi ma non ancora in coabitazione.

Ci sarà tempo per affinare la sintonia di quella che potrebbe essere la miglior coppia gol del campionato italiano, nel frattempo la Roma smuove la propria classifica e si ripresenta decisamente più convincente dopo la sosta.

Da capire, semmai, dove inizino i meriti dei padroni di casa e dove le colpe dei toscani di Paolo Zanetti, adesso sulla graticola: serata preoccupante per l’Empoli, che alla quarta giornata è ancora a zero punti ma soprattutto a zero gol segnati.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata:

Inter 12

Juventus 10

Milan 9

Lecce 8

Napoli 7

Frosinone 7

Fiorentina 7

H.Verona* 6

Atalanta 6

Bologna* 4

Torino* 4

Roma 4

Genoa 4

Monza 4

Lazio 3

Udinese 3

Sassuolo 3

Salernitana* 2

Cagliari 2

Empoli 0

*(Una partita in meno)