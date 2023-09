Repubblica, Azzi: “Garcia e i giocatori non parlano la stessa lingua”

Marco Azzi ha commentato il 2-2 tra Genoa e Napoli. Gli azzurri non dimostrano affatto di essere la squadra che soltanto pochi mesi fa ha alzato al cielo la coppa dello Scudetto. Il giornalista di Repubblica ha tentato di descrivere la situazione sul suo profilo Twitter. “Troppa frenesia, poco equilibrio e la perenne sensazione di una squadra che ha perso lucidità – scrive Azzi – con Osimhen e Kvaratskhelia irriconoscibili. Il pari non cancella i problemi del Napoli. Per ora Garcia e i giocatori non parlano la stessa lingua. C’è tanto da lavorare Genoa-Napoli”.