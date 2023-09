Regia Italodisco – Politano e Raspadori salvano il Napoli dalla seconda sconfitta consecutiva

Politano e Raspadori, entrati entrambi dalla panchina, hanno salvato il Napoli dalla seconda sconfitta consecutiva.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, i due attaccanti della Nazionale si sono rivelati preziosissimi: “Giacomo Raspadori e Matteo Politano sono stati il raggio di sole che ha allietato il finale di una giornata fredda e piovosa, per il Napoli e i suoi tifosi. Evidentemente l’entusiasmo ritrovato in Nazionale – dove, tra l’altro, hanno potuto riabbracciare la loro vecchia guida Spalletti – è stato una spinta in più che Raspa e Politano hanno messo a disposizione dei compagni quando è arrivato il loro momento. Che hanno

saputo sfruttare al meglio”.