Napoli a tratti involuto e confuso: il punto sulla partita degli azzurri

Il Napoli di ieri sera, in quel di Genova, non ha mostrato la stessa ferocia che gli ha consentito di vincere il tricolore.

Tanti gli interrogativi a cui gli azzurri sono sottoposti, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta: “Dov’è finito il Napoli che schiacciava gli avversari, li inseriva nel frullatore e li faceva uscire a pezzi dal campo? D’accordo, come dicevamo serve tempo, ma intanto la piazza comincia ad accusare i primi mal di pancia e ieri sera in rete l’hashtag Garciaout è stata la prima risposta del popolo azzurro alla prestazione deludente di Genova”.