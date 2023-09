Il feeling con Lukaku è ancora da affinare, ma nel frattempo Paulo Dybala si esibisce in una delle specialità della casa: lo slalom sugli avversari, saltati come birilli, prima di azzannare la porta. Doppietta per l’attaccante argentino, che regala alla Roma il 4-0 sull’Empoli a inizio secondo tempo.



Igiallorossi affondano ancora sulla catena di destra, questa volta con l’inserimento di Cristante. Il centrocampista, su suggerimento di proprio Lukaku, scarica appena fuori l’area di rigore per Dybala: la Joya mette a sedere mezza difesa, apre il compasso e la mette lì dove il portiere dell’Empoli non può proprio arrivarci.