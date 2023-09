Il Mattino – Osimhen servito poco e male: attacco da rivedere

Victor Osimhen non è stato servito bene dai compagni.

Nonostante questo, inoltre, non è sembrato così brillante in zona offensiva. Il nigeriano ha bisogno di tornare a segnare. Ecco il focus dell’edizione odierna de Il Mattino: “In avanti c’è Osimhen disperatamente a caccia di qualcosa di giocabile: non di vede un tiro che sia un vero pensiero per la porta del Genoa (a meno che non voglia essere considerato tale una conclusione di Di Lorenzo poco prima della mezz’ora). Al contrario dei padroni di casa: graffiano di continuano e trovano il gol al 40′. Ed è una rete che è una galleria degli orrori: calcio d’angolo sul primo palo, Osimhen resta imballato mentre De Winter lo anticipa di testa (dopo aver mandato a terra Anguissa con una spintarella) e serve Bani che nel frattempo ha trasformato Juan Jesus in una specie di pastore del presepe e che viene tenuto in gioco da Zielinski”.