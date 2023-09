Il Mattino – Anguissa deve ritrovarsi: altra prestazione insufficiente per il camerunense

Anguissa ha bisogno di dare un scossone al suo inizio di stagione.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il centrocampista sembrerebbe nemmeno un lontano parente dell’Anguissa che, con Luciano Spalletti, divorava intere zone di campo con lucidità, qualità e quantità: “Scelta conservativa di Garcia, non gradita dal georgiano: un video in rete ne ha mostrato il disappunto al momento del cambio. Ma le responsabilità non ricadono soltanto sulle spalle di Osi-Kvara. La difesa ha perso spessore e a centrocampo Anguissa è l’ombra del giocatore combattivo ammirato nelle due stagioni di Spal

letti”