Gazzetta – La sostituzione di Kvara sembra una prova di forza verso uno dei simboli dello scudetto

Quasi nessuno (se non proprio nessuno) ha compreso la sostituzione di Kvaratskhelia. Certo, il georgiano non ha brillato particolarmente nella sfida contro il Genoa, ma la sua presenza in campo si rivela sempre e comunque fondamentale. Lo stesso Kvara non ha capito la sostituzione e l’ha commentata con un gesto all’italiana. La Gazzetta dello Sport ha commentato l’episodio tra le sue colonne. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli, raggiunto il pari, pareva quasi appagato dal fatto di aver evitato la sconfitta. La sostituzione di Kvaratskhelia con Zerbin all’88’ è sembrata la prova di forza dell’allenatore verso uno dei giocatori simbolo dello scudetto. Zerbin, con rispetto parlando, avrebbe potuto cambiare qualcosa più di un Kvara in tono minore?”.