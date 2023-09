Gazzetta – Il Napoli non riesce a ribaltare: in tre occasioni solo una volta l’ha fatto

Il Napoli ha ribaltato solo il primo match di campionato con il Frosinone.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, facendo riferimento alle altre due partite, con Lazio e Genoa, in cui il Napoli non è riuscito a portare a casa la vittoria: “Il Napoli ha vinto solo due delle prime quattro gare di questo campionato, come nella scorsa stagione, dove però aveva un punto in più (8 contro 7). A livello di carattere però ci sono segnali non del tutto incoraggianti: Garcia ha subito il primo gol del match in tre delle prime quattro gare di questa Serie A e finora è riuscito a ribaltare il punteggio solo alla prima giornata contro il

Frosinone”.