Gazzetta elogia Raspadori: “Un salvagente nel mare degli errori, Raspa è entrato con la voglia di lasciare il segno”

Il Napoli si è salvato a Genova grazie ai cambi. Raspadori e Politano hanno rimontato lo svantaggio contro il Genoa. Jack, però, secondo la Gazzetta dello Sport, non ha soltanto fornito il gol che ha accorciato le distanze. “Ci è voluto il guizzo di un grande attaccante come Raspadori per suonare la sveglia – scrive la rosea – per dare al Napoli un salvagente in un mare di nervosismi ed errori. Garcia ha calato il suo Jack, rinunciando ai muscoli un po’ arrugginiti di Anguissa, per dare una scossa alla squadra per portare un appoggio a Osimhen, abbandonato per più di un’ora dai suoi compagni. E Raspa è entrato subito col piglio giusto, con la voglia di lasciare il segno”.