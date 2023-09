Gazzetta – C’è già l’hashtag #Garciaout: eccessivo ma non da trascurare. Il motivo

Il calcio a Napoli, si sa, è come una religione. Spesso, però, lavorare diventa molto complicato perché complicato è soddisfare una piazza così calorosa ma anche tanto polemica. Lo stiamo vedendo con Rudi Garcia, che in queste prime gare sta facendo una gran fatica a plasmare la sua squadra. Certo, gli errori ci sono e sono tanti ma siamo solo agli inizi. Eppure, questo non basta per molti tifosi che hanno lanciato l’hashtag #Garciaout. Ecco cosa scrive a riguardo la Gazzetta dello Sport.

“Dov’è finito il Napoli campione d’Italia? Dov’è finito il Napoli che schiacciava gli avversari, li inseriva nel frullatore e li faceva uscire a pezzi dal campo?

D’accordo, come dicevamo serve tempo, ma intanto la piazza comincia ad accusare i primi mal di pancia e ieri sera l’hashtag Garciaout è stata la prima risposta alla prestazione deludente di Genova. Forse eccessivo, certo, ma comunque non da trascurare: l’idillio squadra-tifosi è troppo importante per il Napoli”.