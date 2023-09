Da Genova polemizzano: “Politano è improvvisamente risorto dopo l’infortunio in nazionale”

Il Napoli non va oltre il pareggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I ragazzi di Gilardino mettono sotto il Napoli e riescono addirittura ad andare in vantaggio per 2-0 coi gol di Bani e Retegui. Solo dal 70′ gli azzurri riescono a rimontare lo svantaggio, ma non a vincere. Il quotidiano genovese Il Secolo XIX analizza così la gara tra Genoa e Napoli: “Due a zero e Ferraris in delirio, Genoa che controlla la partita e Napoli che annaspa. Garcia si aggrappa ai cambi e infatti a pareggiare i conti sono Raspadori e Politano, quest’ultimo improvvisamente risorto dopo l’infortunio che gli aveva consentito di saltare la seconda gara con la Nazionale. Sul tiro di Raspadori, poi, Martinez, si fa un po’ sorprendere, anche se la botta è violenta e improvvisa”.