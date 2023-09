Cajuste: “Continuiamo a combattere”

Jens Cajuste ha giocato malissimo nell’esordio contro il Frosinone. Poi, man mano, le sue prestazioni sono migliorate anche se di poco. Nella sfida di ieri col Genoa era difficile fare peggio dei titolari, dalla panchina ha confezionato un assist per Raspadori. Oggi, attraverso i suoi canali social ha pubblicato delle foto durante la gara con la didascalia “We keep on fighting” (Continuiamo a combattere, ndr), accompagnato dall’hashtag #ForzaNapoliSempre. Nei commenti la maggior parte dei tifosi si è complimentato con l’ex Reims.