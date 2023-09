Dopo metà della scorsa stagione col Napoli da vice Meret, Salvatore Sirigu si è poi trasferito alla Fiorentina. I Viola hanno ceduto Gollini al Napoli. Secondo Il Mattino, per Sirigu inizia ora una nuova avventura: dopo qualche giorno di prova, può firmare col Nizza in Ligue 1. E’ un ritorno per lui, dopo gli anni al PSG. Alla corte dell’italiano Francesco Farioli, il 36enne sarà il vice di Bulka.